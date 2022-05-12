Президент Польши: Россия будет платить контрибуцию Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что верит, что Россию заставят выплатить контрибуцию Украине.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», - цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будет настаивать на том, чтобы Россия выплачивала Украине репарации и контрибуции. Он отметил, что эти средства пойдут на восстановление страны после окончания военных действий.