Делегация AzerGold ознакомилась с золоторудным месторождением Оксут в Турции

Делегация во главе с председателем правления ЗАО AzerGold Закиром Ибрагимовым посетила золоторудное месторождение Оксут турецкой горнорудной компании "Çiftay". Визит был инициирован Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, а также при поддержке Ассоциации металлопромышленников Турции, Технологического центра MEXT и его партнера KoçDigital.

В рамках визита для ознакомления с технологиями, применяемыми в процессе автоматизации производства на золоторудном месторождении, расположенном в городе Кайсери и эксплуатируемом канадской компанией Centerra Gold, была проведена четырехсторонняя встреча. Стороны обсудили расширение деловых связей, вопросы по повышению коэффициента эффективности и оценки основных показателей качества на предприятии. Кроме того, были затронуты вопросы перспективных отраслей для сотрудничества, в том числе автоматизации производственных процессов с применением инновационных решений и современных технологий, а также дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.

Следует отметить, что с начала своей деятельности ЗАО AzerGold, внедряя и постоянно совершенствуя инновации в различных направлениях своей деятельности, продолжает обновлять свою материально-техническую базу в соответствии с современными требованиями. ЗАО также продолжает поддерживать внедрение инноваций в различные направления своей деятельности, считая, что применение инноваций важно не только с точки зрения повышения эффективности производства, но и для развития бизнеса, охраны здоровья работников и окружающей среды, обеспечения безопасного труда. В рамках подписанного меморандума о взаимопонимании в конце 2021 года между 4SIM и Ассоциацией металлопромышленников Турции была проведена работа по продвижению цифровой грамотности, созданию интеллектуальных производственных процессов, организации взаимных визитов в производственные районы.