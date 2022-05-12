Россияне вывезли из Украины 500 тысяч тонн зерна, десятки тысяч тонн подсолнечного масла

Россияне вывезли с временно оккупированных территорий Украины 500 тыс. тонн зерна, а также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей и украли у украинских аграриев сельхозтехнику. Об этом, как пишет УНИАН, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире одного из украинских телеканалов.

"Россияне в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях вывезли около 500 тыс. тонн зерновых. Плюс известно о вывозе нескольких десятков тысяч тонн подсолнечного масла. Беспрецедентные кражи продолжаются. Мы следим за ситуацией. Все документируем. И однозначно будем на всех фронтах бороться за возвращение украденного и полную компенсацию нанесенного ущерба", – отметил он. По его словам, зафиксированы факты краж и сельхозтехники. "Она у наших фермеров современная. По GPS (спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение) можно четко отследить, что она поехала на территорию РФ и Крыма", – подчеркнул первый заместитель министра.