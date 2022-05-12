Отступая, российские войска взорвали три моста в Харьковской области: чем это угрожает

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Во время отступления русские войска взорвали три моста через реку Северский Донец в районе сел Рубежное и Старый Салтов в Харьковской области. Об этом пишет CNN, основываясь на спутниковых снимках от 12 мая. Этот путь был очень важен для контрнаступления украинских сил, сообщают журналисты. Мосты находятся примерно в 17 км от российской границы.

Сами населенные пункты были недавно освобождены украинскими войсками. На другом спутниковом снимке, 8 мая, видно, что мост через Печенежскую ГЭС - ближайший к югу - также взорван. Повреждение мостов может значительно затруднить контрнаступление ВСУ. Для украинских сил важна не только динамика. Основные российские пути снабжения, которые жизненно важны для наступления российских войск в районе города Изюм и в Луганскую область, проходят к востоку от реки Северский Донец в Харьковской области.