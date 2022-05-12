TƏBİB будет реорганизован

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью TƏBIB создается Наблюдательный совет, состоящий из председателя и четырех других членов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом Азербайджана. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, в состав Наблюдательного совета TƏBIB войдут председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (в качестве председателя), замминистра здравоохранения Азербайджана, замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана, зампредседателя правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и председатель Профсоюза работников здравоохранения.

Текущее руководство деятельностью TƏBİB осуществляется исполнительным директором и его 3 заместителями, назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности Наблюдательным советом TƏBIB.