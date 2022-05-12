TƏBİB будет реорганизован
Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью TƏBIB создается Наблюдательный совет, состоящий из председателя и четырех других членов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом Азербайджана. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно документу, в состав Наблюдательного совета TƏBIB войдут председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (в качестве председателя), замминистра здравоохранения Азербайджана, замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана, зампредседателя правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и председатель Профсоюза работников здравоохранения.
Текущее руководство деятельностью TƏBİB осуществляется исполнительным директором и его 3 заместителями, назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности Наблюдательным советом TƏBIB.
В соответствии с частью 2 настоящего Указа управление и контроль за деятельностью медицинских учреждений, входящих в государственную систему здравоохранения, подведомственную TƏBİB, осуществляет TƏBİB.
Содержание и деятельность TƏBİB осуществляется за счет ассигнований из государственного бюджета, поступлений от выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с направлениями деятельности, пожертвований, грантов и других источников, не запрещенных законодательством;
В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» TƏBİB определяет тарифы на медицинские услуги, оказываемые населению на платной основе подведомственными ему государственными медицинскими учреждениями, а также тарифы на медицинские услуги, оказываемые лицам, которые не считаются застрахованными в соответствии с настоящим Законом.