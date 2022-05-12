Госслужба возбудила дело против компаний за нарушение законодательства

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана проводит разбирательство на рынке соли.

Haqqin.az сообщает, что были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, допущенные ОАО «Азербайджанское производственное объединение соли» и ООО SunFood и в отношении этих субъектов предпринимательства возбуждено дело.

Отметим, что ОАО «Азербайджанское производственное объединение соли» и ООО SunFood являются компаниями, входящими в Azersun Holding.

Госслужба также провела разбирательство на рынке риса. Были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО Sun Food, ООО «Худаферин-1», ООО Food XXI, ООО Elsaan Group, ООО VEYSƏLOĞLU, фирмы «Бабек», возбуждено дело в отношении этих субъектов.

Дела будут рассмотрены 23 мая 2022 года.