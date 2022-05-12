Несмотря на разгром российской бронетанковой колонны при попытке форсировать реку Северский Донец и понесенные при этом крупные потери в живой силе и технике, российские войска продвигаются по территории, сообщает BBC со ссылкой на минобороны Британии.

Согласно заявлению министерства, Россия сосредотачивает основные силы у Изюма и Северодонецка.

По оценке американского Института изучения войны, атака российской армии на Северодонецк может начаться в ближайшие дни.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал об атаках на Рубежное и еще два пункта рядом с Северодонецком в попытке окружить территорию.