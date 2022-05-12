«Cпецоперация» России не помешала торговым отношениям Украины и Беларуси
Торговые отношения между Беларусью и Украиной продолжились несмотря на проводимую Россией «спецоперацию». Об этом свидетельствуют данные Белстата.
В марте Беларусь поставила на рынок Украины продукции на $10,393 млн, это на 97,2% меньше, чем было продано за март 2021 года, свидетельствуют данные Белстата.
Из Украины в марте было импортировано в Беларусь товаров на $4,437 млн. По сравнению с показателем импорта в марте прошлого года нынешний сократился на 96,42%.
Товарооборот между двумя странами за этот месяц составил всего лишь $14,83 млн и сократился почти на 97%.
Что касается итогов первого квартала, то, по данным Белстата, Украина продала Беларуси товаров на $230,282 млн (снижение на 26,4%), а закупила у белорусских производителей продукции на $997,955 млн и, несмотря на итоги марта, экспорт Беларуси в эту страну увеличился на 5,9%. По итогам января-февраля этого года Украина была в числе основных торговых партнеров Беларуси и занимала вторую позицию после России. На долю Украины приходилось 9,6% от всего объема товарооборота.