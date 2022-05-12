«Cпецоперация» России не помешала торговым отношениям Украины и Беларуси

Торговые отношения между Беларусью и Украиной продолжились несмотря на проводимую Россией «спецоперацию». Об этом свидетельствуют данные Белстата.

В марте Беларусь поставила на рынок Украины продукции на $10,393 млн, это на 97,2% меньше, чем было продано за март 2021 года, свидетельствуют данные Белстата.

Из Украины в марте было импортировано в Беларусь товаров на $4,437 млн. По сравнению с показателем импорта в марте прошлого года нынешний сократился на 96,42%.