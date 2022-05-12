Зеленский назвал условия, на которых готов говорить с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский повторил свое предложение о проведении прямых переговоров с Владимиром Путиным.
В интервью итальянскому телеканалу RAI1 украинский президент сказал, что точкой отсчета для любых дискуссий двух лидеров должен стать полный вывод российских войск из Украины.
"Как президент я готов разговаривать с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - подчеркнул Зеленский.
Официальные прямые переговоры между российской и украинской делегациями не велись с 29 марта. По словам главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского, консультации продолжались в удаленном режиме.
В Кремле тем временем заявили, что открыты к встрече президентов Зеленского и Путина, но только если первым делом будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта, добавив, что шансы на это сейчас крайне малы.