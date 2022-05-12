Зеленский назвал условия, на которых готов говорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский повторил свое предложение о проведении прямых переговоров с Владимиром Путиным.

В интервью итальянскому телеканалу RAI1 украинский президент сказал, что точкой отсчета для любых дискуссий двух лидеров должен стать полный вывод российских войск из Украины.

"Как президент я готов разговаривать с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - подчеркнул Зеленский.