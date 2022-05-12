Российские грузовики задержали в Польше

Польская транспортная полиция задержала утром в пятницу колонну из десяти грузовиков "КамАЗ" неподалеку от границы с Литвой, сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал onet.pl.

Все машины были выкрашены в белый цвет и выглядят новыми. Маршрут их следования пока не выяснен, но речь может идти о транспорте, закупленном одним из частных польских предпринимателей.

Представитель польской транспортной полиции пояснил, что "грузовики могли въехать на территорию Польши в нарушение санкций, запрещающих движение транспорта из России на территории ЕС".