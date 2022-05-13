В Грузии фактически закончилась пшеница

Запасы пшеницы в Грузии фактически исчерпаны, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава в интервью грузинскому информационному агентству Интерпрессньюс.

"Несколько месяцев как в страну агрессивно ввозят муку, которая заменяет пшеницу. Сегодня мы дошли до той ситуации, что запасы пшеницы, которые у нас были ранее, фактически исчерпаны и мельницы в течение нескольких дней остановятся", - цитирует Силагава ТАСС.

По его словам, согласно действующему грузинскому законодательству, налог на импорт муки равен нулю, а пшеницы - плавающий и сегодня составляет $120 за 1 тонну. Он отметил, что ООН рекомендует странам держать как минимум двухмесячные запасы пшеницы.