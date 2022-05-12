Украина не восприняла идею Папы Римского

Украинское общество не восприняло идею Папы Римского Франциска, когда двое людей символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для итальянского телеканала Rai 1.

"Я вам объясню, как наше общество на это реагирует: когда Папа молится за Украину, мы ему всегда благодарны. Когда он показывал на примере двух людей, которые несли украинский и российский флаги, что должна быть дружба, мы не смогли это воспринять", - сказал Зеленский.

Сейчас в Украине такое отношение к русскому флагу, его воспринимают как символ захватчиков, пояснил гарант Конституции.