Глава AQTA встретился с экспертами Всемирной организации здравоохранения животных

В пресс-службе агентства сообщили, что в ходе встречи Тахмазли подробно проинформировал о деятельности агентства, поставленных целях, государственном регулировании и контроле в данной сфере. Говоря о деятельности Агентства по стандартизации в области безопасности пищевых продуктов, Тахмазли рассказал гостям о новшествах, которые охватят все этапы пищевой цепи, и ожидаемых результатах их внедрения. Председатель агентства отметил, что AQTA тесно сотрудничает с соответствующими международными организациями, и в этой связи особое внимание уделяется сотрудничеству с МЭБ.

Сабина Хуттер, глава экспертной группы, и Будимир Плавшич, глава регионального офиса МЭБ в Европе, высоко оценили проводимую в Азербайджане работу по улучшению здоровья животных и ветеринарной службы, а также по обеспечению международных стандартов в ветеринарной системе, выразили уверенность, что совместная деятельность будет продолжена и в ближайшие годы.

На встрече было отмечено, что оценочная работа, проводимая МЭБ на национальном и региональном уровнях, создаст широкие возможности для предприятий по производству, переработке, реализации и хранению продукции и сырья животного происхождения, ветеринарных учебных заведений, научно-исследовательских институтов, крупных и мелких фермерских хозяйств.

В результате этих мер будут облегчены процессы международной адаптации и сертификации, а также улучшено качество ветеринарных услуг, еще больше расширены импортно-экспортные процедуры.