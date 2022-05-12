Оппозиция в Ереване заблокировала входы в здание, где находятся министерства
Сторонники оппозиции в Ереване по призыву вице-спикера парламента заблокировали входы в здание, где находится ряд министерств, передает ТАСС.
Сторонники оппозиции в Ереване по призыву вице-спикера парламента заблокировали входы в здание, где находится ряд министерств, передает ТАСС.
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