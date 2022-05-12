Страны G7 предоставят Украине финансовую поддержку на €30 млрд Der Spiegel
Страны Группы семи (G7) намерены предоставить Украине €30 млрд в качестве финансовой поддержки. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
По его информации, на встрече министров финансов G7, которая пройдет в ФРГ на следующей неделе, они планируют оказать финансовую помощь Киеву в размере чуть менее €30 млрд. При этом указывается, что эти средства должны быть предоставлены в виде займов и грантов. Таким образом, Киеву не придется все возвращать. Сумма в €30 млрд, как пишет Der Spiegel, предполагает, что боевые действия закончатся в течение года.
Кроме того, по словам источников издания, Украина рассчитала эти финансовые потребности до конца года. Например, около €5 млрд в месяц требуется на оплату государственных служащих или пенсионеров, которую Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить своими силами. Международный валютный фонд считает расчеты прослеживаемыми и приходит к аналогичным масштабам.
Тем не менее будет ли принято решение о предоставлении Украине финансовой помощи в таком объеме на следующей неделе до конца остается неясным. Это связано с тем, что на данный момент страны Группы семи не имеют единой позиции по этому вопросу.