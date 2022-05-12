Страны Группы семи (G7) намерены предоставить Украине €30 млрд в качестве финансовой поддержки. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, на встрече министров финансов G7, которая пройдет в ФРГ на следующей неделе, они планируют оказать финансовую помощь Киеву в размере чуть менее €30 млрд. При этом указывается, что эти средства должны быть предоставлены в виде займов и грантов. Таким образом, Киеву не придется все возвращать. Сумма в €30 млрд, как пишет Der Spiegel, предполагает, что боевые действия закончатся в течение года.