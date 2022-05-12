Клинику популярного блогера Гусейна Гасанова оштрафовали
Косметологическую клинику Hide Clinic, принадлежащую популярному российскому блогеру азербайджанского происхождения Гусейну Гасанову и оказывающую услуги только мужчинам, оштрафовали на десятки тысяч рублей, передает Lenta.ru.
В салон, расположенный в одной из башен столичного района Москва-Сити, была отправлена проверка. В рамках ревизии установлено, что сотрудники заведения, зарегистрированного не как медорганизация, а как парикмахерская, делали клиентам-мужчинам инъекции ботокса, не имея лицензии. Впоследствии клинике предъявили иск и в ходе судебного заседания было принято решение оштрафовать юридическое лицо на 100 тысяч рублей за нелегальное использование лекарственных препаратов.