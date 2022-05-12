Кулеба рассказал, как Украина может выиграть войну

«Страны Запада значительно увеличили объемы поставок вооружений для Украины, но для победы поставки должны быть постоянными, включать системы залпового огня и средства для ВВС». Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

По его словам, Украина получает все больше нужных вооружений, но добавил, что для того, чтобы выиграть войну, оружия нужно больше.

«Оно должно поступать регулярно до тех пор, пока эта война продолжается. Украина использует все полученные средства, чтобы сдерживать наступление России на своей территории. Второй важный вопрос, который остается открытым и нерешенным, – воздушные силы. Я не вижу возможности немедленного закрытия этого пробела», – признал дипломат.