Синоптики предупредили: скорость южного ветра увеличится

«Завтра, 14 мая, в дневные часы будет без осадков, скорость южного ветра увеличится». Об этом заявила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, 16 и 17 мая прогнозируются изменения погоды.

«Соответствующие организации были предупреждены. Местами осадки будут интенсивными. В Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди. Следующий неустойчивый и ветреный период придется на 20 и 21 мая. В ближайшие дни подробная информация об этом будет представлена общественности», - цитирует ее Report.