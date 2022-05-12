Ильхам Алиев соболезнует вице-президенту ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Дубая шейху Мухаммаду бин Рашиду аль-Мактуму, а также наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммаду бин Зайеду Аль-Нахайяну письмо с соболезнованиями в связи с кончиной президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа бин Зайеда Аль-Нахайяна. Об этом соообщает пресс-служба главы государства.