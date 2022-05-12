Госдеп о позиции Эрдогана по членству Финляндии и Швеции в НАТО

«Власти США работают над прояснением позиции Турции, президент которой ранее заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в состав НАТО Финляндии и Швеции». Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает ТАСС.

Комментируя позицию Турции, она также в очередной раз подчеркнула, что США поддерживают «политику открытых дверей» НАТО и поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, если таковые будут направлены властями этих стран.