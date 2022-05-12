Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 19:32

Много лет редакция haqqin.az пытается понять причины долгостроя на железнодорожной магистрали в рамках МТК «Север – Юг», которая проходит через территорию Азербайджана. Казалось бы, и осталось-то всего ничего – достроить лишь небольшой сегмент на отрезке Решт – Астара (Иран), и строительство на этом участке, вроде, ведется, да все никак не закончится. И вот тут возникает крайне неприятный вопрос – а нужна ли вообще эта магистраль участникам проекта?

Мы уже отмечали, что связанная с войной в Украине изоляция России, в том числе, транспортно-логистическая, станет мощным импульсом для ускорения работ в рамках проекта «Север – Юг». Недавнее заявление вице-премьера РФ Александра Новака на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана, еще больше укрепило нас в этом мнении. Да и какие могли быть сомнения? Заявление Новака в Дагестане было весьма прозрачным намеком на транзит через Азербайджан. Ведь главные участники сооружения железнодорожной магистрали – это Иран, Азербайджан и Россия. По словам вице-премьера правительства РФ, транспортный коридор «Север – Юг» обеспечит развитие торгового оборота России и логистику поставок продукции. «Тот транспортный коридор «Север – Юг», о котором мы раньше говорили, приобретает на сегодняшний день особую актуальность, - отметил, в частности, Новак. – Мы понимаем, что с закрытием границ и сокращением возможностей обеспечить торговый оборот в том объеме, который мы имели раньше с западными странами, нам может помочь только транспортный коридор «Север – Юг». И мне кажется, что это – наша ключевая задача, которую необходимо реализовать».

При этом вице-премьер подчеркнул, что если раньше задача развития транспортного коридора «Север – Юг» рассматривалась в отдаленной перспективе, то теперь она приобретает оперативный характер, поскольку станет основой транспортного сообщения России со странами-импортерами. Почему раньше правительство РФ откладывало развитие транспортного коридора «на потом», понять в принципе можно – ограничительные санкции против Ирана, затяжная пандемия коронавируса… Хотя и непонятно, почему тогда Азербайджан все эти годы активно вел работы на своей территории, строил инфраструктурные объекты в Иране и даже выделил южному соседу на льготных условиях полмиллиарда долларов, а Россия и Иран, главные участники проекта со значительно большими финансовыми возможностями, оставляли этот проект на перспективу? «Ну, вот теперь-то все уже точно изменится», - подумалось после заявления вице-премьера Новака. Но не тут-то было, и над злополучным проектом «Север – Юг» вновь сгустились мрачные тучи неопределенности. 6 мая в порту Астрахань началась первая отгрузка пяти контейнеров оборудования для Бангладеш через Иран. При этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что портовая инфраструктура Астрахани позволяет отгружать более 16 миллионов тонн грузов в год, хотя на данный момент она загружена менее чем на 20 процентов. Таким образом, в порту Астрахань уже запущен новый сервис по доставке морем грузов из России в Юго-Восточную Азию, который, по словам губернатора, органично вписывается в реализуемый проект по развитию коридора «Север – Юг», открывает широкие перспективы для Астраханского воднотранспортного узла и даст серьезный эффект в развитии международного сотрудничества. И все это – без малейшего намека на Азербайджан! Выясняется, что весь порыв Москвы по экстренному развитию МТК «Север – Юг» на самом деле был направлен на переключение грузоперевозок с железных дорог на морские суда. А почему, собственно, и нет? Астрахань – крупнейший порт России на Каспии, отсюда давно осуществляются грузоперевозки в иранские порты. Добавим к этому налаженную инфраструктуру иранских портов на берегу Персидского залива, и вот вам, пожалуйста, коридор «Север – Юг», но уже без Азербайджана. Получается, вроде, как третий – лишний.