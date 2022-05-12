Чингиз Гусейнзаде проинспектировал Камерун: «Здесь постоянно все сравнивают с Баку…»

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде в составе делегации Спортивной федерации Исламской солидарности (ISSF) побывал с визитом в Камеруне, где в 2025 году пройдет 6-я по счету Исламиада. Наш представитель является вторым вице-президентом ISSF. Он также назначен президентом Инспекционной комиссии Исламских игр-2025.

«Исламские игры будут проведены в Африке впервые. Инспекция, осуществляемая нами в Камеруне, показывает, что страна еще не совсем готова к проведению Игр, - рассказывает второй вице-президент ISSF. - Здесь есть несколько прекрасных стадионов для проведения футбольных матчей и соревнований по легкой атлетике. Имеется зал для игровых видов. Но учитывая то, что в программе соревнований более 20 видов спорта, остальные объекты еще будут строиться. Уже стартует строительство плавательного бассейна и деревни атлетов. Встречи с премьер-министром и другими официальными лицами Камеруна показали, что они настроены оптимистично и надеются до 2025 года построить все объекты, необходимые для проведения Игр».

Находясь еще в Камеруне, Чингиз Гусейнзаде в беседе с haqqin . az подвел итоги поездки на Черный континент.

В ходе визита вице-президент НОК Азербайджана встретился с премьер-министром Камеруна Жозефом Нгуте, с которым был обсужден ход подготовки страны и ее столицы Яунде к Исламиаде. Также были проведены встречи с президентом Олимпийского комитета Камеруна, министром молодежи и спорта, мэром Яунде, заместителем министра иностранных дел. Помимо этого, были осмотрены спортивные объекты, на которых планируется проведение соревнований.

Какой будет первая африканская Исламиада? По словам Чингиза Гусейнзаде, Баку, на самом высоком уровне проведя Исламские игры 2017 года, задал очень высокую планку, и сравнения с нашей Исламиадой неизбежны.

«В Камеруне постоянно приводятся сравнения с Исламиадой-2017 в Баку. По всем параметрам – по инфраструктуре, по организации и т.д. Всем понятно, что Игры в Яунде будут слабее наших. В ISSF подчеркивают, что пусть в Камеруне даже не стараются добиться такого же результата как в Баку. Это практически невозможно. Им говорят, чтобы постарались сделать что-то близкое по уровню».

Одной из целей поездки в Камерун было получить официальные гарантии от руководства страны, что она готова проводить Исламиаду.

«Власти Камеруна выразили готовность сделать все возможное для проведения Игр. Конечно, у них слабая инфраструктура. Мы проведем еще не одну встречу и будем контролировать ход подготовки к Играм.

Я не думаю, что Камерун в какой-то момент может отказаться от проведения Исламиады. Там понимают, что наследие этих Игр для страны будет огромным. Это в их же интересах. После Исламских игр Камерун, имея готовую инфраструктуру, получит возможность проводить любые мероприятия, как минимум, в рамках африканского континента».

Как Азербайджан, имея опыт проведения крупных спортивных мероприятий, может помочь Камеруну в организации Исламиады?

«Да, у Азербайджана есть большой опыт проведения соревнований даже масштабнее, чем Исламские игры, - отвечает Ч.Гусейнзаде. - Видимо, исходя из этого, я назначен президентом Инспекционной комиссии. Азербайджан будет рад помочь, если нас попросят. И ISSF, конечно, тоже будет помогать. Я думаю, что наше присутствие при подготовке к этим Играм окажет действенную помощь местному Оргкомитету».