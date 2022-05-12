Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Узбекистана

В пятницу, 13 мая, в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимиром Норовым, передает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе встречи министры с удовлетворением отметили высокий уровень развития сотрудничества между двумя странами.

Было отмечено, что предприняты шаги по укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном по ряду направлений, в том числе торгово-экономической, гуманитарной, культурной и других сферах, состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития отношений.

Министр Норов подчеркнул, что Узбекистан всегда безоговорочно поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Он отметил позитивный вклад взаимных визитов и контактов в развитие двусторонних отношений.