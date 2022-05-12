Отдел информации 20:38

Владелец группы компаний Kırbıyık Holding, работающий в регионе Аланья в Турции, открывает завод в Азербайджане. По данным турецких источников, Шахин Кырбыйык сообщил об этом в своем аккаунте в социальной сети, где поделился фотографиями строящегося предприятия. Информация о том, что именно будет производиться на этом заводе, отсутствует. Нет также сведений об инвестициях Кырбыйыка в Азербайджан.

В то же время не секрет, что за последние два года после победы Азербайджана при поддержке братской Турции в 44-дневной карабахской войне резко повысился интерес турецких предпринимателей к нашей стране. Предприниматели Турции инвестируют в различные сферы и открывают в Азербайджане новые компании. Шахин Кырбыйык – известный в Турции бизнесмен, местные СМИ пишут о нем и как о филантропе. Ранее он занимался торговлей кожей и другими сферами бизнеса, однако дела его не заладились. В начале 90-х годов прошлого века купил ночной клуб в Аланье и управлял им несколько лет. На рынок цветных алкогольных напитков Кырбыйык вышел в начале 2000-х годов. Местным СМИ он рассказал, что работал дистрибьютором одного из британских брендов, после чего решил самостоятельно производить и продавать в отели цветной алкоголь. Бизнесмен начал с производства слабоалкогольного ароматизированного напитка «Шот» (14,5 градуса), запущенного в продажу в 2015 году. В одном из интервью Кырбыйык рассказал, что его завод производил до 20 миллионов бутылок в год и, помимо продаж в Турции, экспортировал этот напиток в двенадцать стран.

«Шот», формулу которого Кырбыйык придумал сам и держит в секрете, сразу завоевал популярность среди иностранных туристов, особенно, в отелях. Однако в 2018 году на фабрику Кырбыйыка нагрянула полиция и арестовала его по обвинению в производстве контрафактного алкоголя. Сам предприниматель был освобожден после предоставления лабораторных анализов и других документов, доказывающих, что произведенный им напиток полностью соответствует стандартам. Тем не менее, судебный процесс по этому делу все еще не окончен. Но бизнесмен, не дожидаясь его завершения, запустил производство нового цветного алкогольного напитка под названием «Волим».