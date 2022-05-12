Южная Осетия назначила референдум для объединения с Россией
Глава сепаратистской Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения региона и России на 17 июля, передает ТАСС.
Глава сепаратистской Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения региона и России на 17 июля, передает ТАСС.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.