Из-за протестов в Армении завели уголовные дела

В связи с проводимыми в Армении акциями протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна возбуждено 12 уголовных дел, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

«На основании рапортов сотрудников полиции, поступающих от граждан сигналов, публикаций в СМИ и интернет-ресурсах органами предварительного следствия начаты расследования деяний по статьям «побои», «хулиганство», «применение насилия в отношении представителя власти», «публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание насилия».

«Возбуждено и расследуется 12 уголовных дел», - говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что всего по уголовным делам проходят 14 человек, семеро из них заключены под стражу решением суда, в отношении еще нескольких следствие просит также применить арест.