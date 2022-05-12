На базе ВС России в Армении произошел взрыв

В результате взрыва на горном полигоне Камхут в Ширакской области, приписанном к 102-й военной базе Вооруженных сил России в Гюмри, погиб один человек, передает Sputnik Armenia.

Сообщается, что погиб пастух из ближнего села Ваграмаберд 1957 года рождения. Учения на полигоне в это время не проводились.

«Снаряд мог остаться с прежних учений. Там есть и канавы для отвода селевых вод. Вода могла подхватить снаряды и перебросить в другое место. Может, пастух увидел снаряд и подошел к нему», - заявил представитель муниципалитета.

Полигон закрыт для проезда машин, но полностью территорию в 100 гектар перекрыть невозможно.