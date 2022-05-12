Однако западный политический истеблишмент спокоен и считает угрозы использования ядерного оружия блефом. Современная западная концепция ядерного сдерживания предполагает наряду с прочим, молниеносный ядерный удар по месту расположения первого лица России. При современных технологиях слежения, у западных разведок нет особых сложностей в определении всех без исключения бункеров президента России.

Все чаще об угрозе применения тактического ядерного оружия говорят участники пропагандистских шоу на российских телеканалах. «Жахнем! Эх, жахнем по Европе!», - кричал в эфире «Россия-1», обращаясь к российской аудитории, идейный черносотенец и телеведущий Владимир Соловьев.

Так, в Калининграде, российское военное командование провело недавно имитацию ядерной атаки, испытав систему «электронного запуска» баллистических ракетных комплексов. Калининград не случайно был выбран местом проведения учений – этот российский анклав на Балтике разделяет своеобразным «клином» две страны ЕС, входящие в НАТО – Польшу и Литву.

- Вы – соавтор изданной в 2015 году книги «Третья мировая: битва за Украину», в которой предсказали вторжение России в Украину. Как бы Вы охарактеризовали текущую ситуацию в так называемой «специальной военной операции» в Украине?

- Во время вторжения России в Украину в 2014 году шли разговоры о некоем проекте Путина под названием «Новороссия». Но в тот момент мало кто знал, что он собой представляет. И только с течением времени о плане «Новороссия» стало известно по ряду опубликованных документов, интервью и пр. Теперь уже понятно, что проект 2014 года предусматривал все то, что происходит сегодня в Украине. Как и у любого проекта, у «Новороссии» была программа минимум и максимум. Программа максимум заключалось в том, что русскоязычное население Украины целиком поддержит вторжение России, а украиноязычное будет отстаивать независимость страны. Именно с такой философией Москва вторглась в Украину в 2014 году. Когда российский спецназ без единого выстрела захватил Крым, история захвата этого полуострова, казалось, стала подтверждением правильности исходного плана Кремля, в соответствии с которым русскоговорящая часть Украины поддержит российскую оккупацию. Но на самом деле у захвата Крыма была своя специфика. Там уже находилась российская армия, в Крыму базировался российский Черноморский флот. Кроме того, Крым был весьма специфически заселен, так что, бескровная оккупация полуострова в 2014 году стала для украинской независимости хоть и трагичным, но далеко не показательным событием. Но после Крыма Путин окончательно поверил в жизнеспособность проекта «Новороссия» и стал его продвигать. Начался этот процесс с Донбасса, а закончился образованием марионеточных «ЛНР» и «ДНР».

В 2014 году Путин ограничился существованием де-факто «ЛНР» и «ДНР», поскольку понимал, что «крымским методом» захватить всю Украины не удастся. Как оказалось, украинцы были готовы отстаивать свою независимость, сражаться за нее и даже умирать. В отличие от Крыма, который был безропотно сдан, на Донбассе все оказались иначе. Когда Донбасс не удалось оккупировать по крымской схеме, Путин решил повременить с дальнейшей оккупацией Украины. Возможно, решил избежать больших жертв среди российских военных, возможно, был психологически не готов к большой войне. Интересно в этой связи, что в апреле и мае 2014 года на российских телеканалах все чаще звучали вопросы, готов ли Запад воевать за независимость Прибалтики, готово ли НАТО сражаться за независимость Украину и пр. Тогда же начались провокации российской армии, самолеты которой стали периодически нарушать воздушное пространство США, Великобритании и других отнюдь не приграничных государств, а подводные лодки – «по ошибке» заплывать в территориальные воды Швеции.

В тот же период началось усиление военных частей, дислоцированных в Калининградской области, а также странное военное заигрывание с Беларусью. Все это было обкаткой плана «Новороссия», стратегический смысл которого заключался в выходе России через Донбасс и порты Мариуполь и Одесса к Приднестровью. Тем самым, Россия с одной стороны полностью отрезала Украину от морей, а с другой, пробивала сухопутный коридор к Приднестровью, где еще с конца 80-х годов находятся российские подразделения. Достичь этой цели предполагалось военными операциями, подобно тем, которые российские войска провели в Крыму и на Донбассе. Все стратегия основывалась на оперативных действиях российской армии и лояльности населения Приднестровья, большей части которого были выданы российские паспорта невзирая на то, что де-юре все они являлись гражданами Молдовы.

План «Новороссия» также предполагал, что, по мере продвижения российской армии вглубь Украины, в Приднестровье должно вспыхнуть сепаратистское восстание русскоязычного населения с последующим проведением опереточного референдума и провозглашением «Приднестровской Народной Республики». В дальнейшем Россия планировала создать общий фронт народных республик – «Одесская Народная Республика», «Мариупольская Народная Республика», «Приднестровская Народная Республика» и т.д. Кстати, именно по этой методе сейчас идет подготовка к созданию марионеточной «Херсонской Народной Республики».

Так выглядела программа-максимум плана «Новороссия», которую Путин так и не решился провести в жизнь в 2014 году и пытается реализовать сейчас. После провала нескольких попыток взять Украину целиком по схеме, которую мы видели в первых числах февраля 2022 года, когда основное наступление шло через Беларусь на Киев, Кремль вынужден вернуться к программе-минимум

- Но похоже и с ней тоже провал. Наступление российских войск на юге Украины застопорилась. Три месяца вторая армия мира не может взять Мариуполь, а на море подбит уже второй крупный корабль ВМФ России…

- Становится очевидно, что Россия не может захватить территории причерноморской зоны Украины. Русским по силам разрушать города, что видим на примере Мариуполя и Харькова, но они лишены возможности захватить все украинские территории. Сейчас армия РФ, используя ракеты и дальнобойную артиллерию, последовательно разрушает украинские населенные пункты. В какой-то мере это напоминает войну 1940 года Советского Союза с Финляндией, когда финны умело бились до последнего солдата, а территории, которые они оставили Советам, были абсолютно пустыми. Ни один финн на них не остался и под советской властью не жил.

- А где границы «Новороссии»? Путин как-то сказал, что у России нет границ…

- Все, что происходит сейчас – это общая стратегическая программа России по захвату новых территорий. Согласно этой программе, Россией уже практически поглощена Беларусь, а теперь идет война за захват Украины и разрушение её государственности. В этот план автоматически включена и оккупация Молдовы. То есть, слова Путина о том, что возрождение СССР является его заветной мечтой и главной целью, президент России стремится реализовать на практике. Но для восстановления СССР у Москвы ощущается значительная нехватка живой силы. Это видно даже на примере войны с Украиной, где у России катастрофически не хватает боеспособной сухопутной армии.

Тем не менее, совершенно очевидно, что, достигнув своих целей в Украине, следующими в очереди на оккупацию Москва видит страны Балтии. Тот факт, что Литва, Латвия и Эстония являются членами НАТО, означает, что военные действия против этих республик вынудят НАТО вступить в войну с российской армией. Поэтому у Путина есть два сценария дальнейшего ведения войны. По первому Москва проводит всеобщую мобилизацию и формально объявляет войну Украине (не исключено, что не только ей). По второму, Россия выдвигает ультиматум Западу с угрозой нанесения ядерного удара, требуя от Запада вернуть ей территории Прибалтики и отказаться от поддержки Украины. Думаю, Путин пойдет по второму пути. Даже несмотря на то, что в итоге он может привести к реальному термоядерному столкновению.

Но ядерный блеф Москвы на Западе уже никого не пугает. США и их союзники никогда не согласятся с захватом Россией суверенных государств ЕС и НАТО. Поэтому Путину придется проявить максимум изобретательности, чтобы понять, как именно вести войну за новые территории. Тут у президента России есть несколько возможностей. Одна из них - переместить ядерное оружие в Беларусь и с её территории наносить ядерные удары по Украине, Польше и Литве. Формально Россия как бы не при чем, и в Москве могут надеяться, что если Запад станет отвечать на эти удары, то, как и в случае с Украиной, не захочет расширять линию фронта и будет делать вид, что ядерные удары нанесла Беларусь, а не Россия.

Второй вариант – это переброска тактического ядерного оружия в Донбасс и нанесение ударов с территорий «ДНР» и «ЛНР». В этом случае удары будут нанесены только по территории Украины.

Наконец, есть третий вариант, который можно считать продолжением ядерного блефа Кремля – разместить ядерное оружие в Калининградской области. Для Москвы это самый рискованный шаг, он может привести к такому крупномасштабному конфликту с Западом, после которого Калининградскую область просто отнимут у РФ и вернут Германии, но уже, как Кенисберг.

Одним словом, все это приведет к пересмотру границ 1945 года.

Обозначенные выше варианты существуют, они реальны, но до их осуществления, по счастью, еще далеко. Потому что тайно перебросить ядерное оружие в Беларусь или Донбасс практически невозможно – такие перемещения контролируются западными разведками с точностью до минуты. Кроме того, на любой ядерный ультиматум России Запад отреагирует намного жестче, чем на вторжение России в Украину. Дело в том, что и США, и ЕС все еще надеются, что война в Украине не перехлестнет за её пределы. Но именно в этом и заключается серьезная ошибка Запада. Да, страны НАТО ведут политику формального неучастии в войне, поддерживая Украину оружием и деньгами, поскольку рассчитывают, что Россия завязнет в Украине и не сможет распространить свои агрессивные планы на другие европейские страны. Хотя на самом деле, и я в этом абсолютно уверен, зона военного конфликта в любом случае будет расширяться. Так что, для Запада и с практической, и с военной точки зрения было бы выгоднее вступить в этот конфликт уже на территории Украины, пока у Киева достаточно сильная армия, и пока украинцы не устали от войны и пролитой крови.

Ядерный блеф в политическом репертуаре Кремля – один из интегральных факторов. Суть его заключается в том, чтобы заставить Запад принять, как свершившийся факт, российскую оккупацию того или иного государства. Белый Дом и руководство НАТО совершили стратегическую ошибку, заявляя, что будут защищать только территорию стран-членов Североатлантического блока. Правда, руководство НАТО довольно быстро скорректировали свою позицию, пообещав защитить Швецию и Финляндию, которые пока не входят в Альянс. Если бы до вторжения России в Украину НАТО пообещало защищать эту страну, то, скорее всего, не было бы российской агрессии.

Впрочем, до начала этой войны не было ясности в том, какова реальная опасность России для Европы и мира. Вторжение в Украину отрезвило Запад и дало возможность понять, какое чудовищное зло угрожает НАТО.

- А как НАТО ответит на ядерную атаку России?

- За фазой термоядерного блефа наступит вторая фаза – реальный удар по территории НАТО и начало ограниченной термоядерной войны. При таком вариант Пентагон встанет перед выбором – либо нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу, рискую тем, что Россия ответит ударом по Нью-Йорку и Вашингтону, либо сделать вид, что ядерные удары наносит президент Лукашенко и отвечать ударами исключительно по Беларуси. С большей долей вероятности можно предположить, что в ограниченной термоядерной войне будет принято решение ответить ядерным ударом по Беларуси. Вполне возможно, что на это и рассчитывает Путин. Хотя никто не может прогнозировать сегодня последствия ограниченного ядерного конфликта.

- Может ли война в Украине пойти по сценарию вторжения советских войск в Афганистан? То есть, что Россия увязнет в многолетней войне…

- Путин не готов ждать еще восемь лет для расширения владений и реализацию захвата Украины. Изначальный план блицкрига был весьма легкомысленным, и российское руководство это, похоже, осознало. Сейчас дело идет к перманентной войне и расширению фронта. Уроки афганской войны общеизвестны и думаю, что Путин по этому пути не пойдет, ибо понимает – при афганском сценарии армия все равно потерпит поражение и российское государство распадется.

Что же до Запада, то он абсолютно спокоен и готов к афганскому варианту войны в Украине. Это, конечно, кошмарный для Украины сценарий, но НАТО, формально не участвуя в конфликте, будет по-прежнему щедро помогать украинцам оружием и деньгами.

Политическая программа, которую озвучил Путин, требует оперативной реализации. У Путина нет восьми и, тем более, десяти лет, чтобы методично поглощать территорию Украины. Не думаю также, что Россия будет ждать окончания войны с Украиной, чтобы двинуться в Приднестровье. Захват Молдовы, а также ультиматум странам Балтии – все это будет осуществляться на фоне продолжающейся войны с Украиной.

- Если предположить, что вокруг Путина собрались не одни камикадзе, есть ли вероятность, что кто-то остановит российского президента от развязывания ядерного конфликта?

- Я считаю, что дворцовый переворот в России невозможен. Во-первых, Путин не является единоличным правителем. Есть мнение, что он не самостоятельно пришел к власти в России, а его назначил Борис Ельцин и некая группа олигархов. Отчасти это верно. Но на самом деле существовала разветвленная, значимая и намного более засекреченная группа. Я говорю о российских спецслужбах. Путин пришел к власти, как их полномочный представитель и опирается, в основном, на аппарат госбезопасности. Это подтверждает тот факт, что, буквально, с первых дней своего правления Путин стал назначать на высшие государственные должности бывших и действующих офицеров спецслужб. С тех пор в России создана система, при которой все позиции в стране захватила госбезопасность.

В итоге нынешний кадровый состав российского руководства – результат кропотливой 20-летней работы по захвату власти в России на кадровом уровне, через продвижение офицеров ФСБ на высшие государственные и политические должности.

Поскольку все эти люди прошли через КГБ, где подбор кадров всегда был четко избирательным, я не вижу в руководстве России людей, которые мыслят не так, как Путин. Единомыслие заметно по выступлениям и интервью чиновников типа Патрушева. Уровень враждебности этих людей ко всему цивилизованному миру, пожалуй, не меньше, чем у Путина. Мы также не видим из-за вторжения в Украину перебежчиков на Запад из числа представителей кремлевской элиты, крупных дипломатических работников, политических руководителей. Нет и громких отставок, уходов на пенсию. Единственной «крысой» сбежавший с тонущего российского корабля, оказался Анатолий Чубайс.

Все дело в том, что на руководящие посты в российском правительстве отбирались люди с весьма специфическими качествами характера, которые абсолютно во всем согласны с Путиным и готовы поддерживать его политику до конца.