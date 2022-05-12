Пентагон: украинская артиллерия срывает наступление России

«Украинская артиллерия срывает российское наступление на Донбассе. Российские военные пытаются безуспешно переправить свои войска через реку Северный Донец». Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.

По его словам, в районе Изюма (Харьковской области) и Славянска (Донецкой области) идут напряженные бои. На этом направлении россиянам не удалось добиться успеха. Небольшого прогресса российские войска сумели достигнуть к западу от Попасной.

В Минобороны США добавили, что подавляющее большинство из 89 гаубичных артиллерийских систем M777, переданных Украине, уже находятся на фронте.