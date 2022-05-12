Агентство DOST и государственный Фонд социальной защиты наградили 8 международными наградами фото
«Из года в год усиливаются меры социальной защиты уязвимых групп населения. В то же время разрабатываются новые проекты социальной поддержки». Такие мнения прозвучали на коллегии министерства труда и социальной защиты населения.
Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что в соответствии с успешной программой социальных реформ президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги по укреплению социальной защиты уязвимых слоев населения.
При этом министр сообщил, что одной из целей является дальнейшее расширение механизмов социальной поддержки уязвимых слоев населения, а также семей шехидов с добавлением новых направлений.
На встрече обсуждались проекты, которые готовятся с этой целью. Отмечено, что данные проекты послужат вовлечению детей шехидов вместе с матерями в программы путешествий и обучения, эффективной организации досуга, получению ими новых знаний и навыков, гибкой интеграции людей, проживающих в учреждениях социального обслуживания «Дом выпускника», поддержке их личностного развития.
Также было отмечено, что разрабатываются проекты по усилению потенциала квалифицированного персонала по оказанию качественных услуг пожилым людям и людям с инвалидностью, навыков неформальных и неформальных методов, признания навыков группы людей с инвалидностью на раннем этапе и увеличение возможностей для их трудоустройства.
Также была обсуждена деятельность агентства DOST при министерстве. В этом году агентство было награждено премией European Social Services Award Европейской социальной сети, тремя наградами Международной ассоциации социального обеспечения и Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов.
А государственный фонд социальной защиты при министерстве награжден наградами британской iESE - The Public Sector Transformation Organization.
Было отмечено, что в этом году Агентство DOST получило сертификаты ISO по 4 направлениям от всемирно известного органа по сертификации LRQA (Великобритания). В прошлом году и в первом квартале текущего года министерство получило в общей сложности 12 международных сертификатов ISO.
Было отмечено, что в этом году планируется открытие Бакинского центра DOST №5 в Баку, Шушинского филиала DOST в Шуше и пункта обслуживания Smart DOST в селе Агалы Зангиланского района. Было заявлено, что в центрах DOST будет создана функция онлайн-очереди и служба сурдоперевода для людей с нарушениями слуха и речи.
Была представлена информация о деятельности Центра инклюзивного развития и творчества DOST. Отмечено, что на тренингах в Центре уже задействовано около 200 человек. 20 человек уже прошли обучение.
В первом квартале текущего года еще 2400 безработных были привлечены к программе оплачиваемой социальной работы Центром труда DOST, запущены новые проекты с 5 организациями. Безработным предоставлены рабочие места в соответствующих сферах.
На встрече обсуждались новые проекты социальной поддержки, проектная работа филиалов DOST, которые будут созданы в регионах, новые профессиональные и квалификационные стандарты и т.д.