22:55

«Из года в год усиливаются меры социальной защиты уязвимых групп населения. В то же время разрабатываются новые проекты социальной поддержки». Такие мнения прозвучали на коллегии министерства труда и социальной защиты населения. Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что в соответствии с успешной программой социальных реформ президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги по укреплению социальной защиты уязвимых слоев населения. При этом министр сообщил, что одной из целей является дальнейшее расширение механизмов социальной поддержки уязвимых слоев населения, а также семей шехидов с добавлением новых направлений.

На встрече обсуждались проекты, которые готовятся с этой целью. Отмечено, что данные проекты послужат вовлечению детей шехидов вместе с матерями в программы путешествий и обучения, эффективной организации досуга, получению ими новых знаний и навыков, гибкой интеграции людей, проживающих в учреждениях социального обслуживания «Дом выпускника», поддержке их личностного развития. Также было отмечено, что разрабатываются проекты по усилению потенциала квалифицированного персонала по оказанию качественных услуг пожилым людям и людям с инвалидностью, навыков неформальных и неформальных методов, признания навыков группы людей с инвалидностью на раннем этапе и увеличение возможностей для их трудоустройства. Также была обсуждена деятельность агентства DOST при министерстве. В этом году агентство было награждено премией European Social Services Award Европейской социальной сети, тремя наградами Международной ассоциации социального обеспечения и Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов. А государственный фонд социальной защиты при министерстве награжден наградами британской iESE - The Public Sector Transformation Organization.