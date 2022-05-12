Армянская оппозиция взяла выходной

Один из лидеров «Движения сопротивления» Ишхан Сагателян в ходе митинга на Площади Франции в Ереване представил планы армянской оппозиции на 14 мая. По его информации, завтра движение не планирует проведения крупного шествия и митинга, а также акций неповиновения.

«Завтра эта площадка будет предоставлена для программных и содержательных обсуждений», - цитирует его «Армения сегодня».

В частности, днем состоится пресс-конференция Ишхана Сагателяна. Кроме того, на площади планируется проведение культурной программы, большое обсуждение, посвященное социально-экономическому положению страны, а также дальнейшим планам движения.