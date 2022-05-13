Россия выпустила в Черное море подводные лодки

В море вышли все действующие подводные лодки Черноморского флота России, с которых Россия может запускать ракеты по Украине, пишет «Радио Свобода».

Днем в пятницу, 13 мая, в Южной бухте Севастополя причалы, у которых обычно стоят подводные лодки, были пусты, передает издание.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта «Варшавянка»: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».