Верещук рассказала о ситуации на «Азовстали»

«На территории завода «Азовсталь» кроме азовцев, еще есть ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона». Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает РБК-Украина.

По ее словам, Украине не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров, потому что, «если бы это влияние было должным, то не было бы войны».

«Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход», - сказала она.