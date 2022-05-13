Верещук рассказала о ситуации на «Азовстали»
«На территории завода «Азовсталь» кроме азовцев, еще есть ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона». Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает РБК-Украина.
По ее словам, Украине не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров, потому что, «если бы это влияние было должным, то не было бы войны».
«Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход», - сказала она.
Также Верещук добавила, есть приказ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить людей.
«Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми», - сообщила она.