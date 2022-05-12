В Шри-Ланке приведен к присяге новый премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Он, конечно, никакой не новый, первый раз ему было поручено возглавить правительство еще в 1993 году, и нынешнее премьерство уже шестое в его карьере. Ни разу политик не пробыл на своем посту полный срок, а в этот раз это не удастся и подавно.

Дело в том, что сейчас сказочный остров переживает самый тяжелый кризис в своей независимой истории. Предыдущий премьер не просто подал в отставку, он вынужден был сбежать на военно-морскую базу, чтобы не стать жертвой протестующих, которые разгромили его виллу. Ситуация усугубляется тем, что нового главу правительства предложил президент Готабаи Раджапакса, которого возмущенные шриланкийцы тоже требуют подать в отставку. Ведь они с укрывающимся от погрома бывшим премьером Махиндой Раджапакса – братья.

76-летний Махинда Раджапакса был чрезвычайно популярным на острове лидером. Ему принадлежит заслуга прекращения тяжелой и изнурительной гражданской войны. Махинда стал премьером в 2004 году, а в 2005-м – президентом. Его брат Готабая, нынешний президент, тогда был министром обороны. В экзотическую страну, где воцарился мир, хлынули туристы со всего света, и экономика начала расцветать.

В 2015 году Махинда не смог переизбраться на президентский срок в третий раз. Но премьером стал в очередной раз Ранил Викрамасингхе, тот самый, который приведен к присяге сейчас. Считается, что он, несмотря на свою видимую оппозиционность, помог семье Раджапакса сохранить свою влиятельность. И уже в 2018 году Махинда сменил его на посту премьера, а Готабая в 2019 году стал президентом. Семья не только не сохранила влияние, она его радикально усилила. При двух братьях президенте и премьере членами правительства стали еще два их брата, причем один из них, Басил – министром финансов. Высокие посты в руководстве страной получили два сына Махинды и сын Готабая.