Зеленский: Украина ведет сложные переговоры из-за «Азовстали»

«Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя и завода «Азовсталь» всех наших людей. Сейчас продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых и медиков». Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о большом количестве людей.

«Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками», - заявил глава украинского государства.