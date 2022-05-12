Зеленский: «Россия потеряла 200-й самолет. Столько авиации она не теряла никогда»

«Потери России в войне против Украины растут, а перспективы мельчают». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения.

«Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще Россия потеряла около 27 тысяч солдат. Многие из них – молодые срочники», - отметил президент Украины.

Он также напомнил, что Россия потеряла более 3 тысяч танков, бронированных машин, военных машин, вертолетов и беспилотников.

«Ради чего все это? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата у России нет и не будет», - заявил он.