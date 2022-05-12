Депутаты пошли против пропагандиста Соловьева

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области заявили о «недопустимости полемики» телеведущего Владимира Соловьева и обратились в связи с этим в вещательную компанию ВГТРК, на каналах которой выходят его программы. Об этом РБК заявили три депутата заксобрания.

«Да, такое обращение ушло. Я, конечно, подписал письмо. Оно очень конструктивно, не носит характера жалобы или претензии. В письме мы считаем, что такая полемика со стороны журналиста недопустима», - сказал РБК депутат от фракции «Единая Россия» Вячеслав Вегнер.

Как сообщил РБК депутат Михаил Зубарев из «Единой России», письмо было составлено и отправлено на прошлой неделе.