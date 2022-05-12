Молодой Азербайджанец оказался фигурантом странного ограбления биткоинов

«В милицию с заявлением об ограблении обратился 30-летний предприниматель. Минчанин рассказал, что договорился в интернете о приобретении биткоинов по цене ниже рыночной. Продавец приехал на встречу с двумя знакомыми. Покупатель передал ему для пересчета $20 тыс. В это время к машине подошел неизвестный, попросил закурить, выхватил наличку из рук продавца и убежал. Мужчины безуспешно пытались догнать злоумышленника», - рассказали подробности в МВД.

Группа жителей Минска инсценировала ограбление и завладела суммой в 20 тысяч долларов. Участником крайне запутанного преступления стал 21-летний гражданин Азербайджана. Об этом сообщает МВД Беларуси.

Сыщики установили, что грабеж был постановочным, и задержали всех участников преступной схемы. 25-летний «продавец биткоинов» и трое его подельников придумали историю с продажей криптовалюты и инсценировали ограбление, чтобы завладеть деньгами и отвести от себя подозрения.

В МВД добавили, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

По информации Советского (Минска) районного отдела Следственного комитета, 29-летний минчанин около года занимался торговлей криптовалюты на различных интернет-биржах, состоял в тематических группах в Telegram. В начале мая 2022 года молодому человеку поступило сообщение от неизвестного с предложением продажи криптовалюты. После недолгого общения они договорились о встрече.

В автомобиле он находился с 21-летним гражданином Азербайджана и 20-летним гражданином России. Потерпевший незамедлительно вызвал милицию к месту совершения преступления. Как отмечается, молодые люди, будучи уверенными в своей безнаказанности, место преступление не покидали до приезда правоохранителей.

Следователи установили, что человек, который якобы под предлогом закурить выхватил деньги потерпевшего, является знакомым россиянина – 20-летним жителем Минска. Проведены обыски по местам жительства фигурантов, наложен арест на их имущество, проведены допросы и очные ставки.

Гражданин Азербайджана находится в статусе подозреваемого, к нему применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.