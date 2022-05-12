Наглость не знает границ: Бабкина обиделась на Азербайджан и Украину

«Я считаю, что сейчас все идет так, как надо. Я встречалась с людьми из Луганска и Донбасса. К нам приходили и маленькие детки, и взрослые. При первой возможности я обязательно туда поеду», – сообщила артистка.

Исполнительница русских народных песен Надежда Бабкина выступила с заявлением, в котором сокрушается по поводу того, что ее не впускают в Украину и Азербайджан. Некогда популярная певица стала персоной нон грата в Украине после того, как открыто поддержала военные действия России против Украины. На просьбу журналистов прокомментировать военные действия в Украине, певица заявила, что «все идет как надо».

Однако после того, как власти Украины включили ее в список запрещенных артистов, Бабкина стала сокрушаться. Бабкина заявила, что выросла в селе, где жили и украинцы, поэтому с украинским языком она тоже хорошо знакома с самого детства. А во время застолий в селе звучали в том числе и украинские песни. На фоне всего этого, добавляет Бабкина, внесение ее в список запрещенных артистов властями Украины стало очень неприятной новостью.

В целом, представители российского шоу-бизнеса после начала войны в Украине начали занимать крайне противоречивую позицию. С одной стороны, они поддерживают войну, выступают на различных пропагандистских милитаризованных мероприятиях, а когда это логически приводит к соответствующим санкциям, начинают сокрушаться и вопить о том, что культура должна быть вне политики.

Интересно, что Бабкина вспомнила и про то, что ей запрещено посещать Азербайджан. Персоной нон грата певица была объявлена в далеком 2004 году, когда с группой других российских исполнителей пела и плясала для карабахских сепаратистов.

В своем комментарии о запрете посещать Украину и Азербайджан певица отмечает: «Мне они дали такой статус только из-за того, что я приезжала и выступала на русском языке, исполняла там русские песни. Только за то, что я всегда старалась демонстрировать любовь, доброту, мир и взаимопонимание. Ведь мы все вместе живем на одной планете».

Заявление певицы столь наглое и абсурдное, что не требует каких-либо дополнительных комментариев. Что ж, с 2004 года изменилось очень многое. В местах, когда некогда для армянских сепаратистов пела и плясала Бабкина, сегодня Азербайджан проводит традиционные фестивали «Хары Бюльбюль».

История не замечает отсутствия таких персонажей как Бабкина. Азербайджан как-то прожил 18 лет без ее песен и плясок, уверены, переживет и Украина.