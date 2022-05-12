Пентагон планирует провести ротацию своих войск в Европе

США планируют в ближайшее время провести ротацию военного контингента в Европе, сообщил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон продолжает курс на укрепление оборонительных возможностей на восточном фланге НАТО на фоне событий в Украине.

«По этой причине министр обороны Ллойд Остин распорядился об отправке примерно 10,5 тыс. военных в ближайшие месяцы на замену ранее направленным армейским частям, которые служат в европейской зоне. Это замена воинских частей по принципу «один на один». Таким образом, общее число дислоцированных в Европе американских солдат останется прежним – около 100 тыс. Замены будут осуществляться постепенно, на протяжении лета», - заявил Кирби.