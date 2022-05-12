Украина освободила 1015 населенных пунктов заявление зеленского
«Украинская армия продолжает освобождение своих территорий, а власть восстанавливать возвращенные земли». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения к нации.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день армия Украины освободила 1015 населенных пунктов.
«Это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно», - сказал Зеленский.
Глава украинского государства напомнил, что никто сегодня не может предусмотреть, как долго будет длиться война.
«Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет: каждый день работать так, чтобы война была короче. Однако это зависит не только от наших людей, к сожалению, которые и так выкладываются, если честно, по максимуму. Это зависит и от других партнеров. От европейских стран. От стран всего свободного мира. И я благодарен всем, кто работает на усиление санкций против России и увеличение оборонной и финансовой поддержки для нас, для Украины. Именно это единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения России. И для западных стран это не просто расходы. Это не о бухгалтерии. Это о будущем», - подчеркнул Зеленский.