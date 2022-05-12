«Украинская армия продолжает освобождение своих территорий, а власть восстанавливать возвращенные земли». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения к нации.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день армия Украины освободила 1015 населенных пунктов.

«Это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно», - сказал Зеленский.