Институт изучения войны США (ISW) считает, что у новой фазы боевых действий в Украине есть три пути развития. Об этом, как пишет УНИАН, сообщается в свежем отчете Института за 13 мая.

Россия либо решится «присоединить» уже оккупированные территории, либо попытается мобилизовать дополнительные войска (соответственно, будет тянуть ради этого время), либо РФ будет продолжать преследовать невыполнимые военные цели с недостаточными ресурсами и в конечном итоге потерпит крах в ближайшие месяцы.

При этом мобилизация не исключает военного краха, убеждены аналитики.