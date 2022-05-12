Над Белгородской областью РФ снова слышали «хлопки» – звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщает BBC Россия.

В частности, такие звуки были слышны в городе Строитель в 20 км от Белгорода.

На видео, опубликованных в соцсетях, видны вспышки в ночном небе.

Сообщений российских властей на этот счет пока нет.

Двумя днями ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи обстреляли украинские военные, от чего по меньшей мере один человек погиб, и трое получили ранения.