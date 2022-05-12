Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:09

Администрация Байдена разрешила иностранные инвестиции в районы Сирии, подконтрольные SDF и YPG/РПК, признанные в Турции террористическими организациями. Реакция Реджепа Эрдогана была молниеносной. Он заявил, что не воспринимает членство Швеции и Финляндии в НАТО положительно. Торг вокруг Финляндии и Швеции в составе НАТО начался. И турецкий голос «за» не будет получен автоматически – Анкара сделает все возможное, чтобы продать свое согласие как можно дороже. И получить за него – как можно больше.

Разумеется, главное здесь – вопрос деятельности в Европе Рабочей партии Курдистана. Задача-максимум – подвинуть в этом вопросе США, но это практически невозможно. Что примечательно, Швеция была второй, после Турции, страной в мире, которая в 1984 году признала РПК террористической организацией. «Курдский след» в деле об убийстве шведского премьера Улофа Пальме был одной из самых популярных версий – но затем все как-то само собой «рассосалось». И ячейки РПК чувствуют себя что в Финляндии, что в Швеции совершенно свободно. Стокгольм и Хельсинки уже выразили готовность обговорить все нюансы и снять существующие недопонимания в отношениях с Анкарой. Судя по всему, изменение отношения к РПК в Финляндии и Швеции станет единственным, чего удастся добиться Анкаре. Поскольку позиция Вашингтона в этом вопросе жесткая и однозначная: «Курды из SDF и РПК – наши надежные союзники, мы их не бросим и не сдадим». Логика демократов, что при Обаме, что при Байдене, в отношении Турции не просматривается совершенно. Вашингтон постоянно требует что-то от Анкары, но совершенно ничего не готов давать взамен – более того, не останавливается перед введением санкций и всерьез настроен привести к власти более лояльного к Америке лидера. Ведь совершенно не случайно, что как экс-посол США в Турции Дэвид Саттерфилд, так и сменивший его на этом посту Джеффри Флейк регулярно общаются с лидерами всех оппозиционных партий. И все это прикрывается разговорами о том, что Эрдоган, видите ли, не исполняет, по мнению Вашингтона, своих союзнических обязательств как член НАТО. Видимо, поддержка террористов, воюющих против одного из государств-членов Североатлантического альянса – образец исполнения этих обязательств.