Американцы ломят, Эрдоган успешно сопротивляется горячая тема
Администрация Байдена разрешила иностранные инвестиции в районы Сирии, подконтрольные SDF и YPG/РПК, признанные в Турции террористическими организациями. Реакция Реджепа Эрдогана была молниеносной. Он заявил, что не воспринимает членство Швеции и Финляндии в НАТО положительно.
Торг вокруг Финляндии и Швеции в составе НАТО начался. И турецкий голос «за» не будет получен автоматически – Анкара сделает все возможное, чтобы продать свое согласие как можно дороже. И получить за него – как можно больше.
Разумеется, главное здесь – вопрос деятельности в Европе Рабочей партии Курдистана. Задача-максимум – подвинуть в этом вопросе США, но это практически невозможно. Что примечательно, Швеция была второй, после Турции, страной в мире, которая в 1984 году признала РПК террористической организацией. «Курдский след» в деле об убийстве шведского премьера Улофа Пальме был одной из самых популярных версий – но затем все как-то само собой «рассосалось». И ячейки РПК чувствуют себя что в Финляндии, что в Швеции совершенно свободно.
Стокгольм и Хельсинки уже выразили готовность обговорить все нюансы и снять существующие недопонимания в отношениях с Анкарой. Судя по всему, изменение отношения к РПК в Финляндии и Швеции станет единственным, чего удастся добиться Анкаре. Поскольку позиция Вашингтона в этом вопросе жесткая и однозначная: «Курды из SDF и РПК – наши надежные союзники, мы их не бросим и не сдадим».
Логика демократов, что при Обаме, что при Байдене, в отношении Турции не просматривается совершенно. Вашингтон постоянно требует что-то от Анкары, но совершенно ничего не готов давать взамен – более того, не останавливается перед введением санкций и всерьез настроен привести к власти более лояльного к Америке лидера. Ведь совершенно не случайно, что как экс-посол США в Турции Дэвид Саттерфилд, так и сменивший его на этом посту Джеффри Флейк регулярно общаются с лидерами всех оппозиционных партий.
И все это прикрывается разговорами о том, что Эрдоган, видите ли, не исполняет, по мнению Вашингтона, своих союзнических обязательств как член НАТО. Видимо, поддержка террористов, воюющих против одного из государств-членов Североатлантического альянса – образец исполнения этих обязательств.
Наблюдатели утверждают, что нынешняя ситуация с приемом в НАТО Швеции и Финляндии поможет Анкаре в решении вопроса о продаже модернизированных F-16. Верится в это с большим трудом. Действительно, администрация Байдена направила запрос об этом через неофициальное уведомление ключевым лидерам обеих палат Конгресса.
Но все будет зависеть от того, насколько Белый дом готов оказать давление на Конгресс в этом вопросе. А у Байдена и без того сложные времена и крайне низкий авторитет, чтобы повлиять на конгрессменов, в том числе – своих однопартийцев, чтобы заставить их принять эту сделку. Так что, в вопросе приема новых членов НАТО американцы будут просто проламывать свою позицию, не обращая внимания на интересы Анкары.
Но у Эрдогана есть серьезный шанс отыграть ситуацию за счет уступок со стороны европейских партнеров. И это будет серьезный успех Турции, ведь политика – искусство возможного. Хотя в данном случае уместнее была бы поговорка «с паршивой овцы – хоть шерсти клок».