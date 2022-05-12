В правящей партии Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Позиция Анкары в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО ясна и понятна – они должны пересмотреть отношения с террористами РПК, заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР), глава отдела внешних связей Эфкан Ала.

«Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец», - приводит слова Ала газета Star.

Заявив, что эти страны требуют вступления в НАТО, чтобы «устранить свои проблемы с безопасностью», Ала подчеркнул, что у Турции «также есть проблема терроризма, с которой она сталкивается в течение многих лет».