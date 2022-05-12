Шольц: Москва не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале войны

«Нет», - отметил Шольц, отвечая в опубликованном в субботу интервью новостному порталу t-online на вопрос, заметил ли он перемены в позиции РФ по Украине. По словам канцлера, Москва не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале войны.

Кроме того, он заявил, что «НАТО не ушла, а даже увеличила свои силы на восточном фланге». По его мнению, Североатлантический альянс станет еще крепче, когда Финляндия и Швеция присоединятся к нему.

Канцлер Германии также заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом. «В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, – это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», - сказал Шольц. При этом он вновь призвал Россию вывести свои войска из Украины. «В остальном действует четкий принцип: Украина решает эти вопросы. Мы не можем вести переговоры от их имени так или иначе», - подытожил канцлер ФРГ.