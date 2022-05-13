Российские военные, вероятно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова. Как передает УНИАН, об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (США).

«Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем изгнали их из-под города, как они сделали это с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев», - говорится в отчете.

Отмечается, что также российские войска предприняли попытку наземного наступления из Изюма, но безуспешно.