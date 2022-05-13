Минобороны Британии: политические планы России по Украине провалились

Тот факт, что России удалось учредить лояльное ей руководство лишь в одном-единственном украинском городе – Херсоне – иллюстрирует провал российского вторжения в плане тех политических задач, которые оно должно было решить, полагает Минобороны Британии.

В своей ежедневной короткой сводке ведомство пишет, что центральная роль в изначальных планах Кремля, по всей вероятности, отводилась проведению постановочных референдумов с целью перевода большинства украинских регионов под долгосрочный контроль России.

"Если такой референдум будет проведен в Херсоне, Россия почти наверняка проведет манипуляцию с результатами, чтобы показать, будто бы явное большинство высказалось за отделение от Украины", - говорится в докладе.