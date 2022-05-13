Минобороны Британии: политические планы России по Украине провалились
Тот факт, что России удалось учредить лояльное ей руководство лишь в одном-единственном украинском городе – Херсоне – иллюстрирует провал российского вторжения в плане тех политических задач, которые оно должно было решить, полагает Минобороны Британии.
В своей ежедневной короткой сводке ведомство пишет, что центральная роль в изначальных планах Кремля, по всей вероятности, отводилась проведению постановочных референдумов с целью перевода большинства украинских регионов под долгосрочный контроль России.
"Если такой референдум будет проведен в Херсоне, Россия почти наверняка проведет манипуляцию с результатами, чтобы показать, будто бы явное большинство высказалось за отделение от Украины", - говорится в докладе.
Однако тот факт, что Москве удалось учредить местную пророссийскую администрацию лишь в одном украинском городе, демонстрирует провал изначального плана в политическом смысле, констатирует ведомство.
Минобороны прогнозирует, что жители Херсонской области, скорее всего, продолжат выражать свой протест против российской оккупации, пишет ВВС.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ya1mzfvjY4