Минобороны Британии: политические планы России по Украине провалились

Однако тот факт, что Москве удалось учредить местную пророссийскую администрацию лишь в одном украинском городе, демонстрирует провал изначального плана в политическом смысле, констатирует ведомство.

Минобороны прогнозирует, что жители Херсонской области, скорее всего, продолжат выражать свой протест против российской оккупации, пишет ВВС.

