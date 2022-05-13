США предостерегли зарубежные банки от помощи России в обходе санкций

Администрация Джо Байдена призвала зарубежные банки не помогать России уклоняться от санкций, в противном случае они рискуют потерять доступ к финансовым системам США и Европы. Как пишет газета The New York Times, заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо на закрытых встречах с представителями международных банков в Нью-Йорке, в том числе из Китая, Бразилии, Ирландии, Японии и Канады, предупредил, что даже если финансовое учреждение находится в стране, которая не вводила ограничения против России, оно все равно может столкнуться с последствиями за нарушение санкций США или ЕС.

«Если вы оказываете материальную поддержку попавшим под санкции лицам или организациям, мы можем распространить на вас действие санкционного режима и использовать наши инструменты, чтобы оказать на вас давление», – заявил он. Чтобы обойти санкции, россияне и компании пытались создать трасты и действовать через доверенных лиц. Замглавы Минфина также указал на компании, которые могут оказывать помощь находящимся под санкциями бизнесменам, которые пытаются спрятать свои яхты. Большинство юрисдикций соблюдают ограничительные меры, но некоторые, например ОАЭ, продолжают прятать российские активы. В Дубае пришвартованы яхты нескольких россиян, указывает издание.