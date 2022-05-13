Почему в мае в Азербайджане наблюдается аномальная погода

В мае этого года наблюдается аномальная погода. Это является проявлением глобального потепления и изменения климата. Об этом сообщила глава Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева. По ее словам, нестабильные погодные условия в мае отмечаются последние 5 лет.

«В мае 2003 года температура в Баку составляла 5 градусов тепла, что характерно для зимнего сезона. Это ненормально, но холодная погода имеет и свои преимущества. Обильные осадки оказали влияние на увеличение воды в реках. В мае уже зафиксирована месячная норма осадков», - сказала она.