Почему в мае в Азербайджане наблюдается аномальная погода
В мае этого года наблюдается аномальная погода. Это является проявлением глобального потепления и изменения климата. Об этом сообщила глава Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева. По ее словам, нестабильные погодные условия в мае отмечаются последние 5 лет.
«В мае 2003 года температура в Баку составляла 5 градусов тепла, что характерно для зимнего сезона. Это ненормально, но холодная погода имеет и свои преимущества. Обильные осадки оказали влияние на увеличение воды в реках. В мае уже зафиксирована месячная норма осадков», - сказала она.
Тагиева отметила, что одним из проявлений изменения климата является частое возникновение событий, не характерных для соответствующего сезона. В мае даже выпадал снег. Например, снежная погода наблюдалась в мае 2012 года. В этом году в первой декаде мая высота снега была на 18 см больше, чем в том же году.
Согласно исследованиям, чувствительность Азербайджана к изменению климата возросла. Увеличилась продолжительность засухи, количество дождливых дней. То есть долго не идет дождь, а потом месячная норма выпадает за один день, что вызывает наводнения.